VIROU ROTINA: Ônibus que faz à linha Fortaleza-CE a João Pessoa-PB, é assaltado em Mossoró-RN

"Parecia não ter fim". Esta foi frase dita por uma passageira que não quis ter seu nome revelado. Por volta das 23h30min desta quarta-feira 12 abril 2017, passageiros de um ônibus da empresa Guanabara, que faz diariamente à linha Fortaleza-CE a João Pessoa-PB, viveram momentos de terror e pânico. Tudo isso até pelo menos às 2h00min desta quinta 13/04.





O veículo foi interceptado por bandidos, que para parar o veículo dispararam diversas vezes contra o mesmo, levaram para Estrada do Melão que liga Maísa - Tibau, e realizaram um verdadeiro arrastão. De acordo com as vítimas, o ônibus foi cercado por homens fortemente armados na BR-304, já nas proximidades da comunidade da Maísa Zona Rural de Mossoró, distante cerca de 15km.





Forçaram o motorista a parar com tiros, levaram, para a estrada do Melão, e fizeram todos os passageiros reféns, ordenando que o condutor trafegasse na estrada citada, dando voltas. Isso durou pelo menos duas horas e meia. "Imagine você refém de bandidos armados esse tempo todo.





Parecia não ter fim. Foi muita angústia, temor e pânico". Disse outra passageira. Enquanto o veículo dava voltas, os bandidos tomavam todos os pertences e objetos das vítimas que poderia serem levados de maior valor. O veículo e os passageiros foram levados à Delegacia de Plantão, no Alto de São Manoel, onde prestaram esclarecimentos e registraram BO (boletim de ocorrência).





O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, através da DEFUR, onde o titular da especializada Dr. Luiz Fernando deverá receber relatório a respeito de mais um ataque a ônibus na nossa região. Nas fotos feitas pelo repórter da TCM Francileno Góis, é possível ver as marcas dos tiros em diversas parte do ônibus.





Via MassapeCeara.Com |Créditos: Plantão Policial

Foto ilustrativa