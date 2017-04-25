VOCÊ ESTÁ DESEMPREGADO? CONFIRA AS OFERTAS DE EMPREGO DESTA TERÇA-FEIRA (25)

O Sine/IDT fica localizado na Rua. Cel. José Silvestre, 201 – Centro - Sobral – Fone :(88) 3695.3117.
AGENTE DE MICROCRÉDITO 1
ALINHADOR DE PNEUS 1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1
BORDADOR, A MÁQUINA 1
CONSULTOR DE VENDAS 1
COORDENADOR DE MICROCRÉDITO 1
CORTADOR DE ROUPAS 1
ELETRICISTA 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 2
EMPREGADA DOMÉSTICA 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÃO 1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 5
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA 1
MECÂNICO DE MOTOCICLETA (MOTO) 1
MONTADOR DE MÓVEIS (MÓVEIS E ANTENAS PARABÓLICAS) 1
PROMOTOR DE VENDAS 5
REPRESENTANTE COMERCIAL 6
SUPERVISOR DE CORTE NA CONFECÇÃO 1
SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO 1
TOTAL 35
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