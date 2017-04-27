VOCÊ ESTÁ DESEMPREGADO? CONFIRA AS OFERTAS DE EMPREGO DESTA QUINTA (27)

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1ª GINCOMÁTICA DO 6º ANO "A" TARDE - LUCIANO FEIJÃO

quinta-feira, 27 de abril de 2017

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quinta-feira, abril 27, 2017  Nenhum comentário

O Sine/IDT fica localizado na Rua. Cel. José Silvestre, 201 – Centro - Sobral – Fone :(88) 3695.3117.
ALINHADOR DE PNEUS 1
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1
AUXILIAR DE COSTUREIRO (ACABAMENTO) 1
CONSULTOR DE VENDAS 3
COORDENADOR DE MICROCRÉDITO 1
CORTADOR DE ROUPAS 1
COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 1
ELETRICISTA 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 2
EMPACOTADOR A MÃO (PCD) 1
FORNEIRO (OLARIA) 1
FRENTISTA 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 5
MECÂNICO DE MOTOCICLETA (MOTO) 1
MONTADOR DE MÓVEIS (MÓVEIS E ANTENAS PARABÓLICAS) 1
OPERADOR DE COMPUTADOR (DESING/COREL DRAW) 1
REPRESENTANTE COMERCIAL 1
VENDEDOR INTERNO 1

Fonte: SINE/IDT

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