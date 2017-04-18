PROTEJA SEU PATRIMÔNIO: RASTREADOR E BLOQUEADOR VEICULAR SEM MENSALIDADES!

TIM (88) 9 9975.7272 / CLARO (88) 9 9299.9212 - CLIQUE AQUI e saiba mais...

terça-feira, 18 de abril de 2017

VOCÊ ESTÁ DESEMPREGADO? VEJA AS VAGAS DE EMPREGO DESTA TERÇA-FEIRA 918)

terça-feira, abril 18, 2017  Nenhum comentário

Veja as vagas de emprego disponíveis no SINE/IDT Sobral, localizado na Rua. Cel. José Silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117.
AJUDANTE DE MOTORISTA (PCD) 1
ALINHADOR DE PNEUS 1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1
ATENDENTE DE BALCÃO 1
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1
BORDADOR, A MÁQUINA 1
CONSULTOR DE VENDAS 1
CONTADOR 1
CORTADOR DE ROUPAS 1
ELETRICISTA 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 2
MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÃO 2
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 2
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 5
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA 1
MONTADOR DE MÓVEIS (MÓVEIS E ANTENAS PARABÓLICAS) 1
REPRESENTANTE COMERCIAL 6
SUPERVISOR DE CORTE NA CONFECÇÃO 2
SUPERVISOR DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 1
TÉCNICO DE PRODUÇÃO 6
VENDEDOR PRACISTA 4

Fonte: SINE/IDT

Veja mais sobre: ,

0 comentários:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 