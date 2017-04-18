VOCÊ ESTÁ DESEMPREGADO? VEJA AS VAGAS DE EMPREGO DESTA TERÇA-FEIRA 918)

Veja as vagas de emprego disponíveis no SINE/IDT Sobral, localizado na Rua. Cel. José Silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117.
AJUDANTE DE MOTORISTA (PCD) 1
ALINHADOR DE PNEUS 1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1
ATENDENTE DE BALCÃO 1
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1
BORDADOR, A MÁQUINA 1
CONSULTOR DE VENDAS 1
CONTADOR 1
CORTADOR DE ROUPAS 1
ELETRICISTA 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 2
MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÃO 2
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 2
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 5
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA 1
MONTADOR DE MÓVEIS (MÓVEIS E ANTENAS PARABÓLICAS) 1
REPRESENTANTE COMERCIAL 6
SUPERVISOR DE CORTE NA CONFECÇÃO 2
SUPERVISOR DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 1
TÉCNICO DE PRODUÇÃO 6
VENDEDOR PRACISTA 4
Fonte: SINE/IDT
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