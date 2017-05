12 de Maio Dia Mundial do Enfemeiro. Homenagem do Blog Encontro Com a Saúde

O Blog Sobral 24 horas parabeniza todos os enfermeiros pela passagem do seu dia, nesta sexta-feira (12). O Dia Mundial do Enfermeiro é uma forma de homenagem à Florence Nightingale. Ele foi responsável pelo desenvolvimento da enfermagem moderna, no século XIX, após ter trabalhado no cuidado de soldados durante a guerra da Crimeia.

O Enfermeiro é responsável pela assistência e pelo cuidado com o ser humano em hospitais ou clínicas, podendo ainda trabalhar de forma autônoma. Para atuar nesta profissão, é necessário possui nível superior na área da saúde. Ele pode ainda trabalhar na área educacional, preparando futuros profissionais de nível médio e superior.





Com informações do Blog Encontro Com a Saúde