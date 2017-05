8 mil pessoas se despedem do cantor Belchior durante velório em Fortaleza

A missa de corpo presente aconteceu no anfiteatro do Dragão do Mar. Depois, o corpo seguiu em cortejo ao cemitério.

O velório do cantor Belchior reuniu mais de 8 mil pessoas, no Centro Cultural Dragão do Mar, entre a segunda-feira (1º) e o início da manhã desta terça-feira (2). Durante a missa de corpo presente realizada nesta terça, antes do sepultamento no cemitério Parque da Paz, em Fortaleza, a emoção foi intensa do início ao fim.





A sensibilidade das letras do artista também esteve durante toda a missa. Na celebração, que aconteceu no anfiteatro do Dragão do Mar, várias homenagens, lágrimas e também aplausos para o legado que o artista deixa para cena musical brasileira.





Na saída do caixão, que estava com a bandeira do Brasil, o momento da despedida para os fãs, já que no cemitério apenas a família teve acesso ao sepultamento. “Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje canto muito mais”, foram uma das músicas mais cantadas pelos fãs que entoavam com emoção.





Após o breve cortejo até o caixão chegar ao carro do Corpo de Bombeiros, a letra escolhida foi uma das famosas da obra do cantor. “Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, e vindo do interior“. Assim, o corpo de Belchior deixou o Dragão do Mar.





Belchior morreu na noite do último sábado (29), aos 70 anos, em Santa Cruz do Sul (RS), onde vivia há um ano e meio. Desde 2005, o cantor optou por ficar longe dos holofotes, quando deixou a esposa para viver com Edna Prometheu. Segundo a Brigada Militar, a morte do cantor e compositor foi causada por apneia enquanto dormia.





