A indústria da multa em Sobral

Cidadão sobralense denuncia que foi multado indevidamente por Guardas Municipais.

Veja na íntegra:

"Bom amigos, não sei que obsessão e está da guarda para multar os veículos, fui multado por teoricamente está estacionado em local proibido, (local faixa branca, sem cobrança de zona azul e do lado da via certa), ao chegar no carro fui abordado por populares que me informaram da atitude do guarda, que após ser questionado sobre a infração que não existia ali no local, simplesmente foi embora multando apenas o meu! Isto é um verdadeiro absurdo e abuso de poder!!!"