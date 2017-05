A ponte internacional mais curta do mundo fica entre Espanha e Portugal e mede 3 metros

A ponte do Marco provavelmente não é o que você imagina quando pensa em uma ponte internacional. Mede só 3,2 metros de longo e 1,45 metros de largura. Apesar de seu tamanho, esta ponte é um ponto de referência importante, já que liga Espanha e Portugal. Localizada de um lado no distrito do Marco em Badajoz, Espanha, e de outro lado em Arronches, no Alentejo português, é a ponte internacional mais curta do mundo. Os países estão separados pelo rio Abrilongo. Em ambos os lados há marcos que indicam ao viajante se está em Espanha ou em Portugal.





A história da ponte é curiosa. Por exemplo, ainda que seja considerada uma ponte pequena, seu tamanho atual é resultado de uma ampliação. Nos anos 90, a ponte consistia em apenas algumas tábuas de madeira. Posteriormente, acrescentaram unas chapas metálicas e um corrimão para torná-la mais segura.





Ademais, antes que Portugal e Espanha entrassem à União Européia, a ponte do Marco também foi um foco de tr ansações ilegais. Os contrabandistas costumavam usar a ponte para passar suas mercadorias -as autoridades de ambos países convenientemente sempre olhavam a outro lado-. Os comerciantes da zona também vinham vender suas mercadorias na ponte. Na parte portuguesa vendiam café e toalhas, enquanto na parte espanhola vendiam louça, vinho e facas.





A atividade ilegal cessou quando assinaram o Acordo de Schengen, que eliminou as fronteiras entre os países membros da União Europeia. A ponte atual foi construída em 2008 com fundos proporcionados pela UE.





Se quiser experimentar o que se sente cruzar entre dois países em segundos, você deve visitar a ponte. Por desgraça (ou por sorte), e diferente de muitas pontes no mundo, não pode ser atravessada de carro.





Fonte: Atlas Obscura