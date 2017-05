Um corpo de homem foi encontrado no Rio Jatobá, na BR 222, na saída da cidade de Sobral para Forquilha. Uma equipe do Corpo de Bombeiros retirou o corpo do rio. A perícia forense esteve no local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para o IML.





Fonte: Sobral 24 horas c/ R. Soares