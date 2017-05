ACIDENTE COM VÍTIMAS FATAIS É REGISTRADO ENTRE MUCAMBO E CACIMBAS

Um terrível acidente de trânsito com vítimas fatais foi registrado na tarde desta segunda-feira (8), por volta das 15:30h, entre a cidade de Mucambo e a localidade de Cacimbas.





Um caminhão Mercedes Benz tombou com vários passageiros na localidade de Cacimbas. Acidente com várias vítimas presas as ferragens, óbitos no local e várias pessoas feridas. Várias equipes do Corpo de Bombeiros e várias ambulâncias estão no local, prestando socorro as vítimas.





Também uma equipe da Perícia forense foi acionada para o local. Mais detalhes em breve.