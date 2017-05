André Costa promete conta no Whatsapp para denúncia de crimes diretamente a ele

Número deve ser divulgado ainda nesta semana. Ideia veio a partir de denúncia feita no Facebook do secretário.





O secretário da segurança André Costa prometeu lançar um número de Whatsapp exclusivo para denúncias de crimes diretamente a ele. O “Fale com o Secretário“, como o próprio André Costa batizou, deve ser lançado ainda nesta semana, anunciou o secretário por meio de redes sociais na segunda-feira (15).





“São muitos os casos e certamente não teremos sucessos em todos, mas tentaremos resolver mais crimes e facilitar o acesso de vocês para reclamarem, pedirem, sugerirem, tirarem dúvidas…”





O anúncio veio a partir de um apelo de uma vítima de roubo, recebido pelo secretário por meio de sua página no Facebook. André Costa conta ter repassado o pedido às policias Civil e Militar, que recuperaram o tablet do denunciante.





O objeto foi encontrado com dois homens, assim como outros aparelhos, também apontados como fruto de roubo. Ele seriam receptadores, contou André Costa.





Confira a publicação na íntegra (clique na imagem para ampliá-la) :

Com informações do Tribuna do Ceará