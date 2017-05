APÓS ORÇAMENTO DE R$ 2 MIL, EMPRESÁRIO ENCONTRA OFICINA HONESTA: “ERA APENAS UM FIO "DESPLUGADO"

O empresário Omar Monteiro Junior, do Rio de Janeiro, fez um post na página dele no Facebook, que viralizou em menos de 24 horas. Ele escreveu que o ar condicionado do carro dele parou de funcionar e ele foi a duas oficinas em Vila Isabel, na Zona Norte, para fazer orçamento. Em uma delas, o mecânico cobrou R$ 200,00 pela bobina do compressor, alegando que a peça estava com defeito. Em outra, o funcionário constatou o mesmo problema, mas pediu para Omar deixar o veículo no conserto para fazer a troca da bobina, já que, segundo o próprio mecânico, provavelmente a peça queimaria de novo. O valor do serviço seria de R$ 2.000,00.





À procura de um preço melhor, Omar decidiu parar em uma terceira oficina, localizada na Rua Dona Zumira, no Maracanã, também na Zona Norte. O local é gerenciado por um casal de idosos, a Dona Margarida e o Sr. Jorge. Após verificar o que estava acontecendo com o ar condicionado, Omar ficou surpreso: era apenas um cabo do ar condicionado que estava desplugado. O empresário então decidiu escrever um texto e postar em sua página no Facebook para alertar aos amigos e divulgar o endereço da oficina ‘honesta’:





– O post foi feito de forma totalmente despretenciosa. Eu queria mesmo mostrar somente para alguns amigos que é muito raro você ter um bom serviço de mecânica. E, talvez, este tenha sido o sucesso do post: Acho que todo brasileiro já foi lesado por algum serviço de mecânico. Isso é muito presente na nossa vida.





Até a publicação desta reportagem, o post de Omar já tinha mais de 115 mil curtidas e 73 mil compartilhamentos. Ele também criou uma página para a oficina do casal, que já estava com mais 5 mil curtidas.





Fonte/Créditos: RadioGlobo