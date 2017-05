ARRASTÃO EM SOBRAL!

Dois bandidos armados com armas de fogo em uma motocicleta praticaram assaltos em série (arrastão) na cidade de Sobral, na manhã desta terça-feira (2).





Os assaltantes praticaram os assaltos em vários bairros de Sobral: Boulevard do Arco, Igreja da Saúde, nas proximidades da Igreja da Ressurreição e nas proximidades do hospital Unimed. Uma das vítimas foi identificada como "Deusilene", que teve seu celular tomado de assalto. Outra vítima foi identificada por "Luiza Mesquita", que teve sua bolsa com todos os pertences e a quantia de R$ 300,00 roubados. Os assaltantes realizaram quatro assaltos na área central de Sobral.





Os roubos tiveram início por volta das 9h. A Polícia foi acionada, mas os suspeitos não foram localizados.





A Polícia Civil irá abrir um inquérito policial para investigar os assaltos.