Assista ao vídeo do depoimento de Lula ao juiz Sergio Moro

Vídeo foi gravado por duas câmeras pela Justiça Federal e divulgado na noite desta quarta.

Sergio Moro, responsável pela Operação Lava Jato. O depoimento começou por volta das 14 horas desta quarta-feira, 10, na sede da Justiça Federal, em Curitiba, e durou cerca de 5 horas. Lula é acusado de receber propina da empreiteira OAS por benefícios na Petrobras.





Luis Inácio Lula da Silva chegou de carro e andou entre os apoiadores segurando uma bandeira do Brasil. Os senadores Gleisi Hoffmann (PT) e Lindbergh Farias (RJ).





Moro proibiu a entrada de pessoas no prédio da Justiça Federal que não estejam ligadas à audiência. Com expediente suspenso, até o uso de celular foi proibido dentro da sala onde ocorre a audiência. O vídeo foi gravado com duas câmeras pela própria Justiça Federal.





Fonte: O Povo