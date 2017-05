Baleia Azul: jovem de 15 anos é impedida de pular de ponte

Adolescente deve ser encaminhada para medidas de proteção e acompanhamento do Conselho Tutelar.

Uma estudante de 15 anos foi encontrada por um homem no momento em que estava no parapeito da Ponte Buarque de Macedo, no bairro do Recife Antigo, na noite desta segunda-feira (15). Segundo o site TV Jornal, o homem conversou com a menina e impediu que ela se jogasse da ponte. A jovem é moradora do município do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, e admitiu que havia entrado no jogo Baleia Azul e que estava na última fase do desafio.





A jovem desistiu de cometer suicídio e foi acolhida por moradores do bairro Santo Amaro, que ligaram para o Conselho Tutelar. "Muitos moradores me ligaram e eu fui até o local. Encontrei a estudante com sinais de depressão. Entrei em contanto com os pais. A mãe ficou chocada e o pai que é policial ficou muito preocupado", disse o conselheiro André Torres.





A reportagem conta ainda que a estudante foi levada para a Central de Plantões no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife. A jovem estava com os dois braços cortados de estiletes, inclusive com um desenho de uma baleia. De acordo com o conselheiro, será aplicada uma medida de proteção e acompanhamento psicológico ou psiquiátrico para a adolescente.





Fonte: notíciasaominuto