Bandido cearense morre em confronto com o Raio após comandar sequestro no Rio Grande do Norte

Uma perseguição policial seguida de acidente de trânsito e troca de tiros mobilizou as polícias do Rio Grande do Norte e Ceará na noite desta quarta-feira (24) na Região do Vale do Jaguaribe. A operação aconteceu após uma quadrilha fugir para o território cearense depois de praticar um seqüestro na cidade de Baraúnas (RN).





Com o refém mantido dentro de um veículo, depois do arrebatamento em Baraúnas, os seqüestradores trataram de escapar da Polícia potiguar e seguiram em fuga pela Estrada da Fruta, a rodovia estadual CE-356, que liga os Municípios de Quixeré e Russas e dá acesso à BR-116.





Contudo, já avisadas do seqüestro no Rio Grande do Norte e a fuga do bando em direção ao Ceará, equipes do Batalhão Raio e da Força Tática de Apoio (FTA) do 1º BPM (Russas) iniciaram as diligências a partir da cidade de Quixeré (a 218Km de Fortaleza), com a possibilidade de que os bandidos sairiam em Russas, Jaguaruana ou Quixeré.





Era por volta de 19h40, quando a viatura VT-013 do BPRaio se deparou com veículo ocupado pela quadrilha. Na altura da Ponte da Ilhota, na CE-356. A perseguição foi iniciada e o carro onde o refém era levado, um Prisma vermelho, capotou em alta velocidade na localidade de Poço Verde, na zona rural de Russas, próximo à Borracharia do Zé Doido.





Bandido morto





Os seqüestradores conseguiram fugir para o matagal em meio ao tiroteio no local com a patrulha Raio VTR-013. O refém sofreu ferimentos leves, enquanto os criminosos eram cercados pela PM. No confronto, um dos bandidos foi baleado e socorrido para o hospital municipal de Russas, onde faleceu. Ele foi identificado como Victor Manuel Lima Barros Gusmão, suspeito de vários assassinatos em Russas nos últimos meses e que era procurado pelas autoridades. Com ele, a Polícia encontrou uma pistola de calibre Ponto 40 (.40) com a numeração de série raspada, dois carregadores e 12 munições.





O refém foi retirado do local por uma ambulância do Samu enquanto a Polícia continua na caça ao restante da quadrilha. O veículo Prisma vermelho havia sido roubado em Baraúnas.





