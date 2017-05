BANDIDO MATADOR DE GENTE É PRESO EM MARACANAÚ

Um homem acusado de matar mais de 10 pessoas foi preso nesta quarta-feira (24), no Alto da Mangueira, em Maracanaú. Valdegleison Lopes Araújo já estava com um mandado de prisão em aberto, e acabou sendo preso em flagrante. No momento da prisão, ele portava duas armas de grosso calibre, modelo escopeta.





Segundo informações da Polícia Militar, o homem decide quem vai continuar vivendo na área. “Quem vai morrer ou não era ele quem decidia na região. Ele é bem conhecido por aqui, e pelos policiais, que agora conseguiram em flagrante prender esse homem”, afirma um dos policiais.





Ainda de acordo com a PM, em menos de dois dias ele assassinou duas pessoas, e uma delas conhecida como “Curica”. “Ele matou uma pessoa no domingo, e na fuga, se envolveu em um acidente e executou outra pessoa. Uma das vítimas também tinha envolvimento com o crime”, explica o policial.





Com informações de Tribuna do Ceará