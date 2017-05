BANDIDOS BOTAM TERROR DURANTE ASSALTO NO DISTRITO DE PATRIARCA

Na noite desta terça-feira (30), por volta das 19h30, dois bandidos chegaram no distrito de Patriarca em táxi de cor branca, dirigiram-se até um estabelecimento comercial (mercearia do Flávio), anunciaram o assalto e realizaram um arrastão no comércio.





Os bandidos estavam armados com armas de fogo. Durante a fuga, os meliantes tomaram de assalto a motocicleta de um 30.cliente do mercantil. Os assaltantes fugiram em rumo ignorado.





A Polícia Militar foi acionada e está realizando diligências na tentativa de prender os bandidos.