BANDIDOS BOTAM TERROR EM SOBRAL!

O assalto aconteceu na desta sábado, por volta das 10hs na oficina do Wender Motos, localizada na Av. John Sanford, bairro Junco.





Dois assaltantes armados com armas de fogo chegaram na oficina, anunciaram o roubo. Os ladrões levaram um cordão de ouro, a importância de R$ 500 e dois celulares. Os bandidos estavam em uma motocicleta Yamaha YBR de cor preta com faixas verdes. O comerciante solicita das autoridades mais policiamento, pois a cidade de Sobral está abandonada no tocante a segurança pública.

Com informações do Blog Sinhá Sabóia