Dois indivíduos em motocicleta honda bros de cor branca, armados com armas de fogo botaram terror no distrito de São José do Torto, durante um assalto a um estabelecimento comercial.





O mercantil central foi a vítima dos assaltantes. Os ladrões fizeram um limpa no estabelecimento e fugiram em rumo ignorado. Os bandidos estavam sem o capacete de segurança e usaram de bastante violência.