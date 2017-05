BANDIDOS FAZEM ARRASTÃO EM MERCEARIA NO CENTRO DE SOBRAL

O fato aconteceu por volta de 15:30 horas de hoje (20), em um estabelecimento comercial localizado no cruzamento da travessa do Xerez com a rua Cel. Joaquim Ribeiro, Centro de Sobral





Dois indivíduos em uma motocicleta Honda Fan de cor preta, adentraram no estabelecimento comercial de armas em punho, um dos assaltantes começou a tomar os pertences das vítimas, enquanto o segundo indivíduo o esperava na motocicleta. Uma de suas vítimas teve um cordão de ouro arrancado do pescoço violentamente. Três celulares e uma quantidade em espécia no valor de R$ 300,00 foram roubados.





Após o ato delituoso os indivíduos se evadiram em direção ao bairro do Tamarindo. A PM foi acionada, realizou diligências, mas os ladrões não foram localizados.