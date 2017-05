BANDIDOS INTERCEPTAM ÔNIBUS COM FUNCIONÁRIOS DA GRENDENE E FAZEM ARRASTÃO

Um ônibus que seguia destino Sobral ao distrito de Jaibaras, com funcionários da empresa Grendene foi interceptado por bandidos armados em um veículo na BR 222, nas proximidades do posto de combustível Jaburuna.





O veículo era ocupado por 5 bandidos armados com armas de fogo, que desviaram a rota do ônibus para uma estrada carroçável, nas proximidades da Fazenda Realeza. Os assaltantes fizeram um arrastão no interior do veículo, ou seja, roubaram todos os funcionários. Os ladrões utilizaram de bastante violência na prática criminosa. Teve funcionária (grávida) que passou mal e teve que ser socorrida.





A Polícia foi acionada, mas até o fechamento desta matéria os bandidos não tinham sido localizados.





O arrastão foi registrado por volta das 23:40h de ontem (23).





