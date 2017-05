BANDIDOS INVADEM ÔNIBUS COM FUNCIONÁRIOS DA GRENDENE E FAZEM ARRASTÃO

A violência na cidade de Sobral está sem controle!

Dois bandidos invadiram um ônibus que transportava funcionários da Grendene para Massapê, e fizeram um arrastão no interior do ônibus, ou seja, todos os funcionários foram assaltados. Os assaltantes levaram até a chave do veículo.





O arrastão aconteceu na noite de ontem (25), em frente a fábrica 6.





Os bandido fugiram em rumo ignorado. A Polícia foi acionada, mas os assaltantes não foram localizados.