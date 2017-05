Cumpadi Bony usa carro da Câmara para transporte de doente e de carnes

O vereador da bancada de apoio ao prefeito Ivo Gomes, Cumpadi Boby disse em entrevista nas emissoras de rádio, que usou o carro da Câmara de Sobral para fazer o transporte de carnes para uma festa na localidade de São Joaquim, em comemoração ao Dia do Trabalho. A imprensa quando soube do ocorrido chegou a comentar que parlamentar teria usado o veículo que tem placas oficiais da Câmara de Vereadores, para outra finalidade, ou seja para o transporte de bebidas dentro de uma caixa de isopor que foi colocada no porta-malas como mostra as fotos postada com exclusividade no BLOG WILSON GOMES. Após a sessão desta terça-feira, Bony desmentiu a notícia, mas admitiu que usou o carro de uso exclusivo em serviço, para levar uma pessoa doente e, em seguida fazer o transporte de carnes.





O vereador foi durante a sessão bastante criticado pelo vereador do PMDB Júnior Balreira, pelo seu comportamento e suas atitudes que segundo o vereador vai de encontro com os interesses da população.