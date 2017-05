BOMBA: Danilo Serpa recebeu R$ 4 milhões de propina da JBS na Presidência do PROS

Ele foi homem forte no governo Cid Gomes e coordenou a campanha de Camilo Santana em 2014.

O Porto do Pecém é gerido pela empresa Cearáportos, que tem à frente Danilo Serpa. Ele é homem de confiança dos Ferreira Gomes. Em 2014, era presidente do PROS, o então partido orquestrado por Cid e Ciro. Foi nesse período que recebeu R$ 4 milhões em propina pagos pela JBS para serem usados na campanha eleitoral. Os dados constam na prestação de contas da legenda no TSE.





Com a revelação do repasse de R$ 20 milhões em propina da JBS para Cid Gomes, na delação premiada de Wesley Batista na Lava Jato, todos que estiveram ou estão ligados ao ex-governador tornam-se suspeitos de terem participado do esquema.





Detalhes





O currículo de Danilo Serpa está atrelado ao dos FGs. Antes da Presidência da Cearáportos, foi chefe de Gabinete do governo Cid e pessoa de confiança de Ciro Gomes, assumindo a liderança do PROS no Ceará. Em 2014, o clã de Sobral confiou nele para coordenar a campanha de Camilo Santana ao Governo do Estado.

Via Cearanews7