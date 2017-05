BRASILEIRO SÉRIE D: GUARANY DE SOBRAL VENCE O RIVER-PI; VEJA OS GOLS

Sem conseguir embalar na temporada, o River-PI acumulou mais uma derrota, desta vez na rodada de abertura da Série D do Campeonato Brasileiro. O 2 a 1 diante do Guarany de Sobral, neste domingo, no Lindolfo Monteiro, em Teresina, marcou o início da saga do Galo na competição. A derrota evidenciou algumas fragilidades do time. Por conta disso, Humberto, autor do único gol tricolor da partida, declarou que espera que esses pormenores sejam corrigidos junto com os colegas e comissão técnica. Em tom de lamentação, o jogador analisou o descuido que culminou com a derrota em casa.





- De um todo o jogo não foi ruim, porque buscamos o resultado. Não fizemos um péssimo jogo, lógico que não foi o que a gente queria porque não conseguimos a vitória, mas temos que analisar friamente os erros e acertos para recuperar no próximo jogo e buscar a vitória.





No primeiro tempo, o futebol apresentado pela River-PI agradou à torcida e comissão técnica. Humberto marcou, e o time conseguiu administrar o placar favorável. Porém, na volta do intervalo o Guarany aproveitou os contra-ataques e erros do Galo para sair com os três pontos.





- Tínhamos o controle da partida e no primeiro tempo tivemos quatro ou cinco chances para matar o jogo, mas é complicado porque às vezes a gente tenta e a bola não entra. Demos uma vacilada nos dois gols, quando estávamos buscando a vitória.





A próxima partida do River-PI é contra o Maranhão. A equipe piauiense viaja para São Luís em busca da primeira vitória na disputa nacional. O duelo está marcado para às 16 do domingo, no estádio Castelão. Enquanto isso, o Guarany recebe o Potiguar de Mossoró, no mesmo dia e horário.



Com informações de Globo Esporte