Camilo anuncia que vai implantar BPRaio em todas as cidades cearenses com mais de 50 mil habitantes

O governador Camilo Santana (PT) usou sua pagina no facebook para anunciar mais uma tentativa de combater o avanço da criminalidade no Ceará. Em seu comunicado na rede social e ele informou que pretende ampliar o trabalho do Batalhão de Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) para todas os Municípios cearenses com população igual ou superior a 50 mil habitantes.





Na prática, Camilo Santana vai, paulatinamente, desconstruindo o projeto de Segurança Pública do seu antecessor no Palácio da Abolição, Cid Gomes, o Policiamento Comunitário ou Polícia Cidadão concretizado através da implantação do Ronda do Quarteirão. Pouco a pouco, os militares integrantes do Ronda e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) estão migrando para as fileiras do BPRaio após um intenso e rigoroso processo de seleção e curso de formação naquele batalhão.





Hoje, o BPRaio tem bases em sete cidades do Interior cearense. São elas, Juazeiro do Norte, Sobral, Russas, Quixadá, Iguatu, Itapipoca e Crateús. São quartéis que abrigam várias patrulhas e estas estendem suas ações de patrulhamento para 163 dos 184 Municípios, servindo como bases regionais.





O governador já havia anunciado a instalação de bases em algumas cidades da Região Metropolitana de Fortaleza. Caucaia, Pacajus e Maracanaú deverão ter seus próprios quartéis do BPRaio. Hoje as cidades do cinturão metropolitano da Capital são abrangidas pelo Raio de Fortaleza. Isso acaba reduzindo o número de patrulhas em atuação nas ruas de Fortaleza.





Nova turma de concursados





No bate-papo com os internautas, o governador anunciou também que em janeiro próximo vai convocar a terceira e última turma dos aprovados no concurso da PM e assim, completar um contingente de 4.200 policiais militares durante seu mandato.