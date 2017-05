Camilo Santana responsabiliza Governo Federal por tráfico de drogas no Ceará

"Nós não produzimos droga no Ceará, elas chegam até aqui, por isso deveriam reforçar as fronteiras, mas esse não é nosso papel".

Durante um lançamento de um programa de bolsas universitárias, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), foi indagado sobre vários temas. Um deles foi a violência no estado.





Dentre as abordagens, o governador criticou a postura do Governo Federal em relação ao tráfico de drogas. “Esse crimes contra a ordem social, como o tráfico de drogas, são crimes federais. A responsabilidade disso é do Governo Federal, não só eu falo isso, mas todos os governadores estaduais cuidam de tudo nos seus estados. Nós não produzimos droga no Ceará, elas chegam até aqui, por isso deveriam reforçar as fronteiras, mas esse não é nosso papel”, argumentou.





Ele ainda ressaltou que faltam recursos para conseguir combater também esse tipo de crime. “Nós cobramos do Governo Federal; mas, se eles não conseguem, poderiam nos mandar recursos para que nós consigamos ampliar o combate ao crime”, ressaltou.





Ainda falando sobre segurança pública e o investimento na área, o governador garantiu a ampliação de mais policiais do Raio no interior do estado. “Eu vou levar o Raio para todas as cidades do Ceará acima de 50 mil habitantes. Em Fortaleza, também irei reforçar com tecnologia, monitoramento eletrônico, novas aeronaves e chamar todos os concursados da Polícia Militar até o segundo semestre de 2018”, finaliza.





Fonte: Tribuna do Ceará