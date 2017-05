O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (24), por volta das 16h, na rua Floriano Peixoto, conhecida como "Beco dos Celulares".





Felizmente, no sinistro houve apenas danos materiais. Os agentes de trânsito da Prefeitura estiveram no local, organizando o trânsito. Uma equipe da Coelce esteve no local, para a troca do poste danificado por outro.





Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter