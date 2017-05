Camionetes roubadas na Ibiapaba podem estar sendo levadas para a região norte do país

Uma série de furtos a veículos do modelo D 20 e F 1000 tem assustados os proprietários dessas marcas na serra da Ibiapaba. O registro desses crimes aconteceram inclusive na cidade de Viçosa do Ceará, onde um grupo especializado vem agindo nos últimos dias. Na maioria dos casos os veículos nunca são encontrados, mesmo com a intensa divulgação em redes sociais e a comunicação através dos boletins a polícia. Nossa equipe de reportagem acompanhou alguns casos registrados na zona norte de furtos de veículos com as mesmas características, e descobriu que cerca de 90% deles são levados para a região norte do país, desmontados ou vendidos à agricultores daquela região. O grande atrativo desses utilitários são os motores que podem ser facilmente adaptados a embarcações daquela região. De fácil montagem e resistentes, os motores já teriam compradores certos, por isso grupos criminosos estariam buscado atender a esse mercado criminoso se abastecendo na zona norte do Ceará. A grande pergunta que se faz é como os veículos saem do estado do Ceará, e são levados a regiões tão distantes sem serem fiscalizados?