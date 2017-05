CAMOCIM: POLÍCIA CIVIL COM APOIO DA PM ELUCIDA HOMICÍDIO EM MENOS DE 24 HORAS

Investigadores da Delegacia Regional de Camocim, coordenados pelo delegado regional, Dr. Herbert, que teve o apoio da Polícia Militar, elucidaram o crime de morte ocorrido na data de ontem, por volta das 16h30, na rua 24 de Maio.

Dr. Herbert Ponte e Silva: Delegado Regional de Camocim

A vítima do homicídio foi identificada por Wendell Vasconcelos Rodrigues, 32 anos, natural e residente em Camocim.





As equipes da Polícia Civil e Militar realizaram diligências, colheram informações, testemunhas foram ouvidas e um indivíduo acusado do homicídio já foi identificado. Segundo Dr. Herbert, a prisão em flagrante do homicida não foi possível, mas em breve o criminoso será preso.





Ressalta-se a parceria estabelecida entre as duas polícias, resultando na identificação do auto do crime.





Mais detalhes a qualquer momento.

Vítima: Wendell Vasconcelos Rodrigues

Fonte: Sobral 24 horas