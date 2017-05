Aos dias 20 e 21 de maio do referente ano, a Confederação Brasileira de Damas em parceria com a Prefeitura de Sobral, através da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer realizará o 33° Campeonato Cearense de Damas que acontecerá na Universidade Federal do Ceará campus Centro.





Campeonato cearense dará vagas ao campeonato brasileiro de dama.