Candidatos aprovados na 2ª turma do concurso para soldado da PM são convocados para inspeção de saúde

Foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (18), a convocação da 2ª turma do concurso público para ingresso no cargo de soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A publicação traz a relação dos candidatos convocados para a 2ª etapa – inspeção de saúde (exames médico, biométrico, odontológico e toxicológico), como também, a relação dos candidatos considerados aptos na inspeção de saúde da 1ª turma não matriculados no curso de formação e convocados para matrícula na 2ª turma, sem ser submetidos à nova inspeção de saúde, conforme subitem 12.2.1 do edital de abertura.





De acordo com o edital foram convocados para a 2ª Etapa – Inspeção de Saúde da 2ª turma, os candidatos aprovados na 1ª Etapa – Exame Intelectual (prova objetiva) e classificados entre as posições 1.616º até 3.230º, se do sexo masculino, e 86º até 170º, se do sexo feminino. A entrega dos exames, laudos e imagens exigido no edital, ocorrerá na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará Aesp/ce), no período do 10 a 13 junho de 2017.





Para mais detalhes sobre a inspeção de saúde, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital de Abertura do Concurso Público Nº01/2016 – PMCE, de 11 de julho de 2016, publicado no DOE/CE Nº130, de 12 de julho de 2016, principalmente as disposições do item 11.





O resultado preliminar da 2ª Etapa – Inspeção de Saúde da 2ª Turma será publicado, no Diário Oficial do Estado do Ceará e divulgado na Internet, neste LINK , na data provável de 26 de junho de 2017.





Para visualizar o edital completo acesse o site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br) ou clique no link abaixo:









Foto: José Wagner / Governo do Ceará

19.05.2017

Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (AESP/CE)

Assessoria de Comunicação

(85) 3484-1909 / (85) 98879-7538

www.aesp.ce.gov.br

Facebook: AESP/CE