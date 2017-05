Cantor cai, morre no palco, mas a banda não nota; assista

Bruce Hampton chegou a ser atendido e levado para fora do palco, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Morreu, nesta segunda-feira (1º/5), o músico e guitarrista americano de rock Bruce Hampton, chamado de “vovô da cena jam”. Durante a apresentação em Atlanta, nos EUA, Bruce passou mal e chegou a cair no palco. Os outros músicos acharam que a cena era parte de uma brincadeira e seguiram com o show.





Segundo a emissora “Channel 10 News”, Hampton desabou no palco com o microfone na mão enquanto a banda tocava a canção “Turn on your lovelight”. Pouco depois, ele foi atendido e levado para fora do palco, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi divulgada.





O fundador da banda Hampton Grease Band, formada no final dos anos 1960, havia completado 70 anos no último dia 30.





