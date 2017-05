CAOS NA SEGURANÇA PÚBLICA DE SOBRAL: MAIS UMA MOTO É ROUBADA

A violência na cidade de Sobral se tornou incontrolável. O efetivo da PM e da Polícia Civil é insuficiente para atende a demanda do município.

Internauta envia e-mail, relatando o roubo de mais uma motocicleta na cidade de Sobral, precisamente no bairro Alto do Cristo.

Veja o relato na íntegra:

"Hoje pela manhã (25/05), meu tio teve moto tomada de assalto. Gostaria de uma ajuda em divulgar a ocorrência.









Hoje pela manha, mais ou menos por volta das 07hrs, no semáforo da sede do Guarany, entre as ruas Maria Monte

e Antônio Félix Ibiapina - Alto Do Cristo. Dois indvíduos em uma moto titan de cor preta, passageiro com arma de fogo aparentemente .38 de cor preta,

tomaram de assalto do Sr Francisco Evandir sua moto. Os indivíduos estavam de camisas manga longa, passageiro de camisa listrada.





Titan de cor vermelha 160cc 2017, aro liga leve.









Placa PMJ-5612 - Santana do Acarau.









Quem tiver informações ligar para:

(88) 9 9944-0076 ou (88) 9 92470609."