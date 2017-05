Capitão Wagner vai pedir impeachment de Camilo por R$ 20 milhões em propina a Cid

Parte do dinheiro pago ao ex-governador financiou a campanha do petista.

O deputado estadual Capitão Wagner (PR) protocolará, na terça-feira (23), às 8h, na Assembleia Legislativa do Ceará, pedido de impeachment contra o governador Camilo Santana (PT) com base na delação do empresário Wesley Batista, da JBS.





Em depoimento ao Ministério Público Federal, Wesley afirmou ter sido extorquido pelo ex-governador Cid Gomes (PDT) em 2016. Segundo o empresário, Cid afirmou que só liberaria o pagamento de R$ 110 milhões ao grupo caso Wesley desse uma “contribuição” de R$ 20 milhões para financiar candidaturas do grupo político do então governador.





Mesmo Wesley afirmando não ter se encontrado em momento algum com o governador Camilo Santana, a campanha do petista recebeu parte da propina paga a Cid.