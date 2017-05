CAPOTAMENTO É REGISTRADO NA ESTRADA DO JORDÃO

Um um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (22), na estrada que liga Sobral ao distrito de Jordão. Duas pessoas ocupavam um veículo Saveiro, identificadas por Aleff e uma jovem identificada por Rirone. De acordo com as informações o condutor do veículo perdeu o controle da direção bem próximo ao lixão de Sobral. O carro capotou e as pessoas ficaram feridas, sendo socorridas para o hospital Santa Casa. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada para o local da ocorrência.

Fonte: O Sobralense