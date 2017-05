O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (26), por volta das 15h, na descida da Serra da Meruoca.





O condutor do carro funerário perdeu o controle de veículo (Toyota Hilux) e colidiu com uma ribanceira, causando apenas danos materiais no veículo.





Felizmente, ninguém saiu ferido do sinistro.





Fonte: Sobral 24 horas