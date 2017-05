CEARÁ: POLICIAL MILITAR É ASSASSINADO COM TIRO NA NUCA

Crime ocorreu Rua Guilherme Mendes no Bairro Jardim Iracema.

Um soldado da Polícia Militar foi assassinado a tiros na manhã deste sábado (6), no Bairro Jardim Iracema, em Fortaleza. Segundo a polícia, o policial estava próximo a sua residência na Rua Guilherme Mendes quando foi rendido por dois homens. A polícia informou que ele tentou fugir, mas foi atingido na nuca. Após os disparos a dupla fugiu em uma moto.





De acordo com a polícia, o policial chegou a ser socorrido pela esposa, mas não resistiu e morreu em um hospital. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





2º caso em menos de uma semana





Com a morte do soldado da PM neste sábado, sobe para oito o número de policiais assassinados em 2017. O último caso aconteceu na quarta-feira (3), no Bairro Ellery, na capital. Outro soldado da Polícia Militar foi baleado durante um assalto. De acordo com a polícia, a vítima foi atingida por um disparo na região do abdômen e não resistiu.





Segundo o comandante de policiamento da capital, coronel Francisco Souto, o policial Francisco Gledson Matias, 37 anos, foi abordado na rua de sua casa por um criminoso armado. O homem se aproximou em uma moto e anunciou o assalto. O comandante informou que ainda não se sabe se o policial militar reagiu ao roubo. Não houve troca de tiros.





O homem atirou contra o PM e o atingiu na barriga. O soldado chegou a ser levado por familiares ao Hospital Distrital Doutor Evandro Ayres de Moura (Frotinha do Antônio Bezerra), mas não resistiu ao ferimento e morreu no local. Após o crime, o homem fugiu sem ser identificado.





Com informações do portal G1