Ceará registrou 216 homicídios na primeira quinzena de maio, média de 14 mortes/dia

o menos, 216 pessoas foram assassinadas no Ceará nos primeiros 15 dias do mês de maio/2017, o que representa uma média de 14,4 homicídios por dia no estado. À exemplo do que ocorreu em abril, neste mês a Capital cearense aparece na estatística como a região pesquisada com o maior número de registros de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) deste intervalo. Foram 93 assassinatos, o que representa 43 por cento do total.





Já a Região Metropolitana de Fortaleza, que inclui Municípios tradicionalmente violentos, como Maracanaú, Caucaia e Pacajus, teve o registro de 55 homicídios, latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de óbito.





No Interior Sul, foram registrados 40 crimes de morte nestes 15 dias iniciais de maio de 2017, enquanto no Interior Norte foram 28, a região de menor índice de assassinatos.





Neste mesmo período, foram registrados sete duplos homicídios na Grande Fortaleza, nos seguintes locais: Pecém (em São Gonçalo do Amarante), bairro Quintino Cunha (Avenida Major Assis), Pirambu (Rua Dom Quintino), Pici (Avenida Humberto Monte), CE-060 (em Guaiúba), Bairro Padre Júlio Maria (em Caucaia), Barra do Ceará (Avenida Senador Robert Kennedy).





No Interior cearense foram registrados três casos de duplos homicídios, nos Municípios de Russas, Barreira e Jijoca de Jericoacoara.





Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, em todo o mês de maio do ano passado, em 31 dias, foram registrados no Ceará, 285 CVLIs.