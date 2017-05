Cinco mortes por chikungunya são confirmadas no Ceará

Cinco óbitos causados pela chikungunya, doença transmitida pelo Aedes aegypti foram confirmadas no Ceará, através de um boletim da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa). Dois casos aconteceram em Fortaleza e os demais em Caucaia, Beberibe e Pacajus. Outras 40 mortes permanecem em investigação.





De acordo com o boletim, foram notificados 41.723 casos de chikungunya no Ceará. Os casos são referentes ao período compreendido entre 1º de janeiro e 12 de maio. O mesmo boletim aponta 32.682 casos de dengue no Ceará. Destes, 7.710 foram confirmados em 110 municípios. Três mortes foram registradas nos municípios de Fortaleza, Maracanaú e Tabuleiro do Norte. 35 óbitos são investigados.





Sobre a Zika, foram notificados 1.249 casos e 125 foram confirmados.





A Secretaria de Saúde emitiu um alerta sobre o risco de epidemia e recomendou que a eliminação de criadouros deve ser feita semanalmente.

Fonte: Cnews