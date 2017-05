Colisão entre três veículos deixa um morto e seis feridos na BR-222

Um caminhão, um micro-ônibus e um veículo de passeio se envolveram no acidente.





Um homem morreu em um acidente automobilístico na BR-222, na altura do município de São Luiz do Curu, na manhã desta segunda-feira (29). As informações foram confirmadas através da assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Ainda de acordo com a PRF, a colisão frontal aconteceu por volta das 5h da manhã, na altura do quilômetro 74 da rodovia. Um caminhão, um micro-ônibus e um veículo de passeio, de marca Wolksvagem Gol se envolveram no acidente. Francisco Itamar Sousa Mesquita, 49, que estava conduzindo o veículo Gol, morreu no local.

O microônibus, de placas PNR 7507, supostamente pertence a Prefeitura de Viçosa do Ceará (Foto: Reprodução/PRF).

Dentre as outras seis pessoas que ficaram feridas, uma apresentou lesões graves, enquanto as demais tiveram apenas lesões leves. O micro-ônibus, de placas PNR 7507, supostamente pertence a Prefeitura de Viçosa do Ceará. Não há informações oficiais sobre qual motivo teria motivado o acidente.





Após o acidente, a via se manteve parcialmente interditada. A PRF esteve no local no intuito de orientar o trânsito.





Fonte: Diário do Nordeste