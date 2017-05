Com queda de Michel Temer, Camilo Santana defende Tasso Jereissati na Presidência

O governador acredita que o senador tucano é “um dos nomes mais respeitados e para o Ceará seria muito bom”.

Osenador Tasso Jereissati já disse que Camilo Santana tem um “jeitão de tucano”. O governador do Ceará pode até não ir para o PSDB, caso saia do PT, mas tem uma grande admiração pelo tucano cearense. “Se houver uma eleição indireta este ano e, entre os nomes que existem no Congresso Nacional, o nome de Tasso Jereissati é um dos nomes mais respeitados e para o Ceará seria muito bom“, disse em entrevista ao Estadão, falando sobre o cai-não-cai de Michel Temer.





O petista também pediu mais serenidade nesse momento de crise política. “Quanto mais a gente estende essas disputas políticas, neste momento, se agrava o problema no Brasil, e quem perde com isso é a população. Então este é um momento de ter muito equilíbrio. As lideranças políticas devem ter muita serenidade. E em caso da saída do presidente Michel Temer, Tasso Jereissati é um grande nome para o Brasil”, alertou Camilo.





Santana confirmou uma reunião de todos governadores, na próxima terça-feira (29), em Brasília, para discutir a atual situação política brasileira.





Fonte: Cearanews7