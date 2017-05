Confira o cemitério de carros oficiais da Prefeitura de Sobral

Fazem mais de 2 meses que a Prefeitura de Sobral está abandonando veículos no Parque de Exposições de Sobral, onde possui vários órgãos do Estado em funcionamento. A maioria dos veículos estão sem vidros, alguns sem portas e com o volume de chuvas que ocorreu em Sobral, tornaram-se criadouros do mosquito da Dengue/Zika/chikungunha. Os funcionários lotados no Parque e moradores da região estão desesperados, correndo o risco de contrair essas doenças, inclusive já foi encontrado vários focos. Já foram realizadas várias denúncias, tanto na Ouvidoria da Prefeitura como na Ouvidoria do Estado e nada foi feito para a retirada desses veículos do Parque, enquanto isso a população sofre as consequências.

Fonte: Sobral 24 horas