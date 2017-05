CRUELDADE: Assaltantes atropelam homem após roubar carro de vítima; veja

Desesperada, a mulher da vítima começa a empurrar o carro, enquanto um dos suspeitos dá ré.

Câmeras de segurança flagraram o momento que um casal e o filho são rendidos por dois assaltantes ao sair de casa, no Setor Jardim Atlântico, em Goiânia (GO).





Nas imagens, após sair do carro e deitar no chão sob a mira de uma arma, o pai é atropelado pelo assaltante que está sentado no banco do motorista. O caso ocorreu na última quinta-feira (4).





Além do veículo, os ladrões levaram documentos, cartões e outros pertences da família. A Polícia Civil já foi notificada e trabalha nas investigações.

Com informações de noticias ao minutoVídeo YouTube