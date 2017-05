CRUELDADE: CONSTRUTOR É EXECUTADO A GOLPES DE FACA E TEM PÊNIS DECEPADO EM MUCAMBO/CE

Um crime de morte praticado com estrema crueldade foi registrado hoje na localidade de Itaipu, no Município de Mucambo. O empresário identificado por Moisés, foi encontrado morto em um matagal no Sitio Itaipu e seu corpo apresentava perfurações a golpes de faca e teve parte de seu pênis decepado.





Moisés residia no Sitio Itaipu e trabalhava no ramo da construção civil naquele município. Segundo informações, ele foi visto por volta das 16h de ontem na sede do município e desde então ninguém tinha notícias do seu paradeiro, quando hoje populares se depararam com o corpo da vítima em um matagal as margens da estrada que dá acesso ao sítio Itaipu.





A Polícia e a Perícia foram acionados para o local da ocorrência, onde realizaram os procedimentos legais.





O fato que vem intrigando a policia é que os assassinos cortaram o pênis do construtor. Até o fechamento desta reportagem policial nenhum suspeito foi identificado pelas autoridades. O corpo do construtor foi encontrado por volta das 10h da manhã deste sábado, e somente após os exames periciais foi removido para o IML de Sobral.





O crime com características misteriosas será investigado pela Delegacia municipal da cidade de Pacujá.





Fonte: Olivando Alves