Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral passa por dificuldades

Desde a saída do delegado Otávio Duarte Coutinho, que a Delegacia está sem delegado titular. Além da falta da nomeação de um delegado em definitivo, os policiais civis são desmotivados pela ausência das condições de trabalho como água para beber no local de trabalho, alojamentos em que os policiais são obrigados a ficarem no chão pela falta de beliches, falta de viaturas. A delegacia regional atende ocorrências de boa parte da região norte e dispõe apenas de uma única impressora para a impressão dos boletins de ocorrência, expedição de guias para exames, lavraturas de flagrantes e atos inflacionais, além de toda a produção no expediente cartorário.





Fonte: Sobral 24 horas