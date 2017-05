DENÚNCIA DA CIDADE DE MORAÚJO!

Internauta denuncia a falta de transporte escolar (universitário) no município de Moraújo/Ce. A denúncia foi envida para nossa equipe de reportagem nesta quarta-feira (17).

Veja a íntegra da denúncia do internauta:

"Boa tarde!









Sou da cidade de Moraújo, queria saber como faço pra sair no site uma notícia que está deixando os universitários revoltados com a falta de respeito por parte dos gestores da cidade! Desde quinta-feira o ônibus que leva os universitários para Sobral está com o vidro trincado e por este motivo estamos sem ir para faculdade, pois eles alegam que o ônibus não pode viajar assim, mas na cidade tem outros ônibus que levam os alunos para seus bairros dentro da cidade. Os gestores nem se quer trocam um ônibus por outro, pois o que tá trincado poderia rodar dentro dá cidade, eles alegam que o vidro demora pra chegar e que é difícil para encomendar, resumindo, isto está causando brigas por parte dos alunos. Alguns até aceitam a situação pelo fato de serem empregados pela prefeitura e por medo de perderem o emprego!"