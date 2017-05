INTERNAUTA DENUNCIA A PRECARIEDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE DE MERUOCA

Internauta denuncia a precariedade do transporte escolar universitário da cidade de Meruoca. A denúncia nos foi envida na manhã desta quinta-feira (18).

Veja a reclamação na íntegra:

"Gostaria de fazer uma denúncia anônima









Venho por meio deste meio de comunicação, demonstrar o descaso para com os universitários do município de Meruoca, os quais vêem sofrendo risco de vida, devido as péssimas condições dos ônibus, muitas vezes chegando até a faltar freio, o que seria inadmissível levando em conta que trata-se de vidas e que estão totalmente vulneráveis. Já nos reunirmos com o Prefeito Fonteles e até agora nada foi feito, ao invés de tomarem providências, estão promovendo o festival de inverno e já contrataram Raimundo Fagner. Prefeito Fonteles o que será mais importante o Festival de Inverno ou a vida dos universitários? Inclusive nessa semana já ocorreu um assalto ao ônibus da Greendene, e ontem o ônibus dos estudantes ficaram 2 vezes no prego, em plena madrugada."