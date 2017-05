DENÚNCIA DO DISTRITO DE LISIEUX, SANTA QUITÉRIA

Leitor do distrito de Lisieux envia denúncia, relatando a poluição sonora no referido distrito e solicita uma solução para o problema por parte da Polícia Militar.

Veja a íntegra da denúncia do internauta:

"Bom dia. Moro aqui em Lisieux, distrito de Santa Quitéria, vivo meio incomodado com tanto barulho de paredão de Som, começa terça termina domingo, aqui no "Bar do Dola", som muito alto incomodando toda vizinhança, além disso, é um point de menores a noite toda. A população pede ajuda do "Linha Dura" para que seja Urgente proibido esse tipo de Som que tá tirando o sossego do povo de Lisieux."